Kimaxolta a cukiságot a 2 éves Sarolta hercegnő

Minden eddiginél aranyosabb fotót osztottak meg a brit királyi család legifjabb tagjáról, a holnap 2 éves születésnapját ünneplő kis Sarolta hercegnőről.

A Twitteren közzétett hivatalos kép Ka­ta­lin és Vil­mos Anmer Hall-i otthonában, a pajtában készült. Charlotte már most rajong az állatokért, szeret odakinn időzni, édesanyja pedig lelkesen örökíti meg a kicsi legszebb pillanatait. Katalin hercegnő hagyományt is szeretne teremteni azzal, hogy gyermekei születésnapját mindig az általa készített képekkel ünnepeljék.

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow 🎈 pic.twitter.com/0Xftc3EFPz

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2017. május 1.