Hatalmasat terpesztett Britney Spears – fotó

Britney Spears igazi bombaformában van, amit szívesen mutogat is az embereknek. A 35 éves énekesnő pár napja bikinis testét mutatta meg, most pedig az edzőteremből posztolt szexi fotót. Britney megmutatta hasát, miután bedurrantak az izmai, sőt terpesztett is egyet a padlón (lapozzon a lenti fotón).

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a kétgyerekes énekesnő újra párra lelt, méghozzá egy sármos perzsa modell, Sam Asghari személyében, aki egy korábbi klipjében is szerepelt.

Back at the gym…. stretch and run all the way 💕👙💕💕🌺🌸🎀 Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 30., 16:36 PDT