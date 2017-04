Gergely Róbert Pumped Gabóról: Mérges vagyok a csatornára, amelyik ezt megengedi

Az 59 éves színész/énekes a Borsnak adott interjújában fejtette ki véleményét többek közt Pumped Gabóról is, akivel egyébként korábban ugyanabban a műsorban, a Nyerő Párosban szerepeltek – de a kigyúrt celeb viselkedése már ott is kiakasztotta Gergely Róbertet.

“Nekem a neveltetésemből fakad, hogy a tiszteletet meg kell adni, bármilyen korban is vagyunk. Nagyon nem tetszik, ahogy néhány kortársam és művésztársam a nőkhöz viszonyul. Régen ilyen volt Ganxsta Zolee, és leg­újabban Pumped Gabo. Mérges vagyok az ilyenfajta férfiúi hozzáállásra, és leginkább arra a csatornára, amely ezt megengedi. Elutasítom és kikérem magamnak a férfiak nevében Pumped viselkedését. Legalább sípolják ki a trágárságát, hisz a televízió, a média nevel.

Én is részese vagyok a példamutatásnak, mert a színpadon és a mai koncertemen is, melynek az „Oda vagyok magáért” címet adtam, emögé állítottam azt a férfiúi magatartást és elvárhatóan azt a női fogadókészséget, ami bemutatja, hogyan kellene 2017-ben az uraknak és a hölgyeknek egymáshoz kapcsolódniuk: lélekben, odafigyelésben, magatartási normákban” – mondta el a színész, aki azt is elmondta, szerinte vannak olyan férfiak, akiket nem is nevezne így, hanem inkább véglényeknek. Őket tiszteletleneknek, primitíveknek tartja, sőt sajnálatára a nők között is találni ebből a típusból.