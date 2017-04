Ahogy azt a Best magazin cikke alapján megírtuk, szerelme, és gyermeke édesapja, Pataki Ádám eljegyezte a műsorvezetőt, aki most saját Facebook-oldalán is megerősítette az információt, sőt még a gyűrűjét is megmutatta a nagyközönségnek.

A hír igaz! Ádám tényleg megkérte a kezem, és én boldogan mondtam IGEN-t!

– olvasható Liptai Claudiától, aki a gyönyörű ékszernek cuki módon a gyerekszoba dekorációját választotta hátteréül.