Zimány Linda visszatér a gyökereihez: Britney Spearsként áll színpadra

A Nagy Duett legutóbbi adásában eléggé rezgett a léc Zimány Linda és Oláh Gergő alatt, ők álltak ugyanis Hódi Pameláék mellett a kieső helyen. Végül megúszták a búcsút, amitől új lendületet kapták, pláne, hogy a következő fordulóban olyan dallal állhatnak színpadra, amit az ügyvédbojárként dolgozó celeb már nagyon várt.

A modell tizenévesen még Britney Spears hasonásként csöppent a köztudatba és ez alapozta meg a karrierjét is, így nagyon örült amikor kiderült, hogy az énekesnő egyik slágerét dolgozhatják fel. Duettpartnerével és a verseny szerkesztőivel persze újragondolták egy kicsit a dalt és swinges stílusban dolgozták fel, amit vasárnap be is mutatnak.

Szeretjük az igényes zenét, az közelebb áll hozzánk és Gergővel megbeszéltük, hogy ne csak szimplán egy Britney dalt adjunk elő, hanem fűszerezzük meg valamivel, úgyhogy csináltunk egy feldolgozást

– mesélte Linda, aki reméli, hogy meg tudja idézni majd Britney hangszínét.