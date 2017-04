Nagy Ervin nem engedte, hogy fenékdublőr helyettesítse

A színész és Herendi Gábor a szerdai Reggeli vendégei voltak, ahol többek között az elég szép nézettségi adatokat produkáló Kincsem című filmről volt szó. Miután bejátszottak egy részletet a moziból, a műsorvezető, Peller Anna nem tudott szó nélkül elmenni amellett, hogy Nagy Ervin milyen sokszor mutatta meg meztelen hátsóját.

A színésznő férje, Mikike ezek után rá is kérdezett Nagy Ervinnél, hogy kért-e fenékdublőrt a jelenetekhez, de A Konyhafőnök VIP-ben is szereplő színész rávágta, hogy nem engedett ilyesmit.

Nem is csoda, hiszen a mozi kedvéért rengeteget fogyott, amit a rendező még a szerződésébe is belefoglalt. Herendi ugyanis kikötötte, hogy 10 kilótól meg kell szabadulni a szerep kedvéért, amit aztán Ervin túl is teljesített.

A forgatáson könnyű egyébként a súlyt tartani, a rendszer ritmust ad az ember életének, kiszámíthatóbb mint a mindennnapok. Csak úgy potyogtak le a kilók, egy idő után már a jelmeztervező szólt, hogy hagyjam abba mert másképp fognak állni rajtam a ruhák

– mesélte a színész, aki a Valami Amerika 3-ban is feltűnik majd.