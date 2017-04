Koncz Gábornak újabb műtétre volt szüksége

A 78 éves színészt már jó ideje nem láthatta a közönség színpadon. Fél évvel ezelőtt az Újszínház tudatta közleményében, hogy Koncz Gábort meg kellett operálni gerincsérve miatt. A teátrum és a művész is abban bízott, hogy hat hét rehabilitáció után, januárban újra munkába állhat, de ez tolódott, olyannyira, hogy orvosai végül úgy döntöttek, újabb műtétre lesz szükség.

Az első bevatkozás után a színész még így nyilatkozott.

Kerényi Imre rendező azonban azt mondta nekem, rám most egy olyan főszerep vár, aminek az van írva a forgatókönyvébe, hogy gyógyulás. Így most teljes mértékben az egészségemre koncentrálok. Nem tétlenkedem, olvasok, tanulok, járkálok. Igyekszem aktív maradni, és mindig csinálni valamit. Én ezzel gyógyulok.

Most azonban már nem szívesen beszél az állapotáról. A Blikk érdeklődésére elmondta, hogy már otthon lábadozik, de részleteket nem kívánt elárulni. Az Újszínház is szűkszavúan reagált az érdeklődésre, annyit közöltek, hogy a művészt továbbra is kollégái helyettesítik.