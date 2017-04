Óránként egy dollárt kereső kínaiak gyártják Ivanka Trump kollekcióját

Donald Trump lányának divatcégét egy ideje már torpedózzák. Tavaly ősszel még bojkottot is szerveztek Ivanka Trump márkája ellen, néhány hónapja pedig a Nordstrom áruház döntött úgy, hogy nem árusítja tovább a termékeket.

A márka ennek ellenére nem hanyatlik, a gyártás folyamatos, igaz etikailag erősen megkérdőjelezhető. A slate.com arról ír, hogy a Trump család mindig is a saját meggazdagodását tartotta szem előtt, soha nem számított, hogy kiken gázolnak át. Erre remek példa, hogy az Ivanka Trump márka Kínában gyártatja a termékeit, egy olyan gyárban, ahol a dolgozók rendszeresen túlóráznak, heti 60 órát dolgoztatnak le velük, az órabérük pedig nagyjából egy dollár – erről már a Washington Post számolt be.

A cikkben összehasonlításként megemlítik, hogy a Trump kollekcióból egy ruha 158 dollár, de egy búlért is 79 dollárt kérnek el az üzletekben. Az is kiderül, hogy emellett persze más divatcégek is hasonlóképpen dolgoztatnak, a Calvin Klein vagy a Tommy Hilfiger is kínaiakkal gyártat.