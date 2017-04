Exek az Édenben: Dia annyira kiborult, hogy taknya-nyála egybefolyt – Videó

Egyre jobban bonyolódnak a szálak és furkálódnak a játékosok az Exek az Édenben reality-jében. A történek ott kezdődött, hogy a 19 éves Dia – akinek papírja van arról, hogy szexmániás – már az első napon összemelegedett Norbival, akivel aztán le is feküdt. Később aztán megérkezett a versenybe Norbi exe is, Zsuzsi.

Utóbbi már egy egészen szép drámát és veszekedést produkált a műsorban, most pedig kárörvendhetett is, hiszen úgy alakult, hogy Diát kifúrva, ő mehet el exével, Norbival egy randira, amiben Tomi keze is benne volt.

Igen, itt már kicsit bonyolódik a dolog: a lényeg az, hogy Dia kiborult mindettől. Órákig zokogott és taknya-nyála egybefolyt, miközben Norbi próbálta vigasztalni.



Most pedig idéznék a műsor honlapján található bemutatkozásából: “Dia nem egy érzelgős típus, senki előtt nem mutatja ki a fájdalmát és saját bevallása szerint nem is sír mások előtt.” (Úgy tűnik, ez elég hamar megdőlt.)