Magánéleti problémák miatt kudarcba fulladt Baukó Éva leszokása

Pár napja még teljesen kiegyensúlyozottan, bár az elvonási tünetektől kissé megviselten ült szelfikamerája elé a magyar realityket sorra járó celeb, aki nemrégiben számolt be arról is, hogy új párra lelt, akivel nagyon jelenleg nagyon boldog.

A videóban pedig azt hangsúlyozta, hogy munkafronton is minden rendben van körülötte, forgatja az Édes Életet, sőt rejtélyesen arról is beszélt, ősztől is biztosan látható lesz majd a képernyőn. Az éppen edzőterembe készülő, aaz alkohollal korábban már leszámoló Baukó Éva egyébként leginkább ahhoz szeretett volna tippeket kapni, hogyan lehet legkönnyebben leszokni a dohányzásról. Elmondta, hogy 10 év után szánta rá magát a cigaretta letételére, és nagyon büszke is arra, hogy már második napja nem gyújtott rá.

Nos, ehhez képest pár órája a teljesen harmonikusnak tűnő, az élete minden területén tökéletességet hangsúlyozó egykori VV Éva Facebook-oldalán a következő bejegyzést osztotta meg követőivel:

Magánéleti problémák miatt, amik már egy ideje fennállnak úgy döntöttem tegnap késő este veszek egy doboz cigit és rágyújtok!!! Sajnos nem bírtam ki, azért írom ezt le mert nem vagyok kamus. Az , hogy leszokjak a dohányzásról továbbá is opció , de jelenleg nem tudtam erős maradni! Egy olyan időszakomban fogom megpróbálni, amikor erősebb leszek! Love & Peace ! Az újságírókat megkérem ne keressenek!!!!