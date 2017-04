Állítsd össze saját magad a díjcsomagod! (X)

Azt látjuk, hogy ügyfeleink különbözően használják a mobiljukat. Ki sokat beszél, ki keveset. Ki állandóan netezik, ki csak elvétve.

Miattuk döntöttünk úgy a Telekomnál, hogy a havi díjas mobilcsomagok se legyenek egyformák. Sőt, még csak hasonlóak sem. Ráadásul azt találtuk ki, hogy a legjobb, ha nem próbáljuk meg kitalálni, mi a jó az ügyfeleinknek. Hiszen a legjobban ők maguk tudják.

Mostantól te magad állíthatod össze, hogy négy különböző hangcsomagból és öt adatcsomagból mennyi hanghívás és mekkora adatforgalom kerüljön a saját személyes mobilcsomagodba. Ha például hiperaktív kommunikátor vagy, szinte levegőt sem veszel, csak beszélsz, beszélsz és beszélsz, a hívást szinte csak akkor bontod, amikor sms-ezni vagy csetelni kezdesz, internetezés közben pedig legalább annyit jár az ujjad, mint telefonálás közben a szád, sőt rendszeresen filmeket, zenéket streamelsz, akkor érdemes korlátlan hívást és beszélgetést választanod, mellé pedig egy 30 GB-os netcsomagot.



Ha inkább a verbális kommunikációban hiszel, és ha van fél perced, máris a barátaidat hívod, a neten azonban kevésbé vagy aktív, akkor úgy jársz jól, ha mobilcsomagod a beszédforgalom irányában fejnehéz, netből azonban elég annyi, amennyivel a leveleidet letöltheted és a legszükségesebb információkhoz hozzájutsz. Itt van például a Mobil M csomag és Net 400MB adat kombinációja, amellyel belföldön közel 5 millió telekomos mobilszám hívható korlátlanul, mindössze 3.000 Ft-os havidíjért – legalább három otthoni szolgáltatás megléte esetén járó Telekom kedvezménnyel és ePack kedvezménnyel.

Ha épp fordítva működsz, és a beszéd nem a te asztalod, számodra a cset a beszélgetés, és le sem szállsz a netről egész nap, akkor neked a szűkszavúaknak szánt kisebb beszédcsomag való, de mellé válassz egy emberes adagnyi adatforgalmat.

Persze vannak olyanok is, akik számára a kommunikáció csak fájdalmas kényszer, legszívesebben csendben üldögélnek egy sarokban, az internetre is csak ritkán merészkednek, ők összeállíthatnak maguknak egy szolid minimálcsomagot, mindössze 80 egységnyi beszédperccel és 400 MB adatforgalommal. Miért is fizetnének többet?

Azt láttuk, hogy néha még a legnagyobb adatcsomag is kicsinek bizonyulhat, ezért megteremtettük annak lehetőségét, hogy akinek netből semmi sem elég, igénybe veheti az ExtraNet opciót, hogy további gigabájtokhoz jusson. Aki nem csak a neten, de a világbam is sokat barangol, annak jó hír, hogy az EU-ban is extra költségek nélkül használhatja telefonját, úgy, mint itthon, pl. az EU roaming helyzetben is felhasználhatja a díjcsomagokban foglalt egységeket (percek, SMS-ek, adatmennyiség) és díjmentesen fogadhat hívást. További EU-s használat esetén a belföldi hálózaton kívüli hívás díja fizetendő.



Azt gondoljuk, hogy szabadon kombinálható csomagjaink közül mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Te mit választanál?