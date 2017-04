Milyen az, amikor Hajdú Péter és Sváby András együtt cukiskodik?

Valóban nehéz elhinni, hogy a két tévés együtt, egy közös fotón tud olyat mutatni, ami igazán cuki, de most valami ehhez hasonlót csináltak. Amióta Hajdú Péter és Sváby András is az ATV-nél dolgoznak, annyira jó barátok lettek, hogy még hétvgén is összejárnak.

Hajdúnak ráadásul épp apás hétvégéje van, azaz nála vannak a gyerekek, de nem csak a kétlábúak. A kutyákra is ő vigyáz. Ezzel el is értünk a cuki részhez. A műsorvezető Milla nevú ebével, Sváby pedig Karcsikával pózol egymás oldalán.

Hajdú Milla és Sváby Karcsika😄👍🏻🐶 Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 22., 05:37 PDT