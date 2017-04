Medevczky Ilona bal melle egy színházmegnyitón villant ki

A 76 éves díva a Kálmán Imre Teátrum megnyitóján vett részt csütörtök este, ám hamar eltűnt az eseményről egy kínos szituáció miatt. Habár Medveczky Ilona büszke az alakjára és az elmúlt években sem rejtegette a kamerák elől, az intim villantás nem állt szándékában.

A táncművész a februári Story-Gálán is szinte meztelenül jelent meg, de korábban is posztolt már magáról bikinis vagy éppen monikinis képeket, a színházmegnyitón azonban valószínűleg nem tervezett többet mutatni magából. Medveczky egy díszes fekete blézert viselt, alatta pedig egy testresimuló, átlátszó, fekete body-t. Egy óvatlan mozdulatnak köszönhetően pedig az is kiderült, hogy a melltartóval nem bajlódott. Miután a vendégek figyelmeztették, hogy mindenki jól láthatja bal mellét, a táncosnő összeszedte magát és sértetten elviharzott – írja a Blikk.

A sokat mutató fotó IDE kattintva nézhető meg.