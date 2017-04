Anna Faris zseniálisan közvetítette élőben Chris Pratt bemutatóját

Los Angelesben szerda este tartották A galaxis őrzői második részének premierjét, amit Pratt felesége ennél jobban aligha élőzhetett volna. Percről percre közvetített minden érdektelen pillanatot.

Reggel fél kilenc előtt nem sokkal Faris majdnem lezuhanyzott.

It’s the big premiere day for @Guardians -going to keep you updated! This is me at 824 am in front of the shower. pic.twitter.com/Y7jikiXshr — Anna Faris (@AnnaKFaris) 19 April 2017

De eztán rájött, hogy a Twitter érdekesebb.

827 am. Me on the bed not taking a shower and playing twitter. This might be a long day for you guys @prattprattpratt pic.twitter.com/iiMG54u3oB — Anna Faris (@AnnaKFaris) 19 April 2017

3 óra 11 perckor a fordrásza nem vette túl komolyan a munkáját.

311pm @BridgetBrager not taking hair styling seriously. pic.twitter.com/Ajuaew5fMz — Anna Faris (@AnnaKFaris) 19 April 2017



4 óra 3 perckor Pratt már felrakta a szépítő maszkját, de lehet, hogy kicsit ideges.

Now it’s getting real. Chris may be annoyed. 403pm pic.twitter.com/67qMmlTdCO — Anna Faris (@AnnaKFaris) 19 April 2017

“4 óra 15 perc, a mosdóink láthatóan nem működnek.”

415pm. Our bathrooms clearly aren’t working pic.twitter.com/UkTIfH0XSS — Anna Faris (@AnnaKFaris) 19 April 2017

“4 óra 56 perc a B tervem, hogy fotóriporter leszek.”

456pm. My backup plan is to become a photo journalist pic.twitter.com/a3VJpam6Vc — Anna Faris (@AnnaKFaris) 19 April 2017

Anna Faris talán sejtette, hogy miatta késtek a bemutatóról.

540pm. Running late. Chris blames you guys. Seriously. pic.twitter.com/bR8dS8WVrA — Anna Faris (@AnnaKFaris) 20 April 2017

Azért szerencsére megvárta őket a stáb. Vége.

