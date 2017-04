Így indult újra 6 év után az RTL Reggeli

Az RTL Klub 6 év kihagyás után húsvét hétfőn újra elindította a Reggelit. Az első adásban az ébresztőműsor két legendás házigazdája, Alföldi Róbert és Stohl András köszöntötték a nézőket. A két színész humora a régi maradt, és a kezdeti bizonytalanságok után a végére egészen belejöttek a műsorvezetésbe. Még Csonka Andrást is felhívták, hogy adjon magyarázatot bizarr meztelen húsvéti fotójára. Kár, hogy csak egyetlen adás erejéig tértek vissza.

A felújított Reggeli állandó elemeivel most találkoztak először a nézők. Volt főzés, jó hírt hozó hotdog, amerikai nyugdíjas díva és sok közösségi médiás elem. Újdonság, hogy a folyton érkező stúdióvendégek helyett sokkal több kötetlen beszélgetés volt a műsorvezetők között. Ez főleg akkor volt élvezhető, amikor Peller Anna és Lukács Miki (azaz Mikike) is bekapcsolódtak az adásba. A jövőben ők ketten vezetik majd a Reggelit minden hétköznap reggel 7.15-től 9-ig. Lesznek majd váltótársaik is, de egyelőre nem derült ki, hogy kik.

Az adás végén Alföldi és Stohl képletesen átadták Pelleréknek a stafétabotot, a két új műsorvezető pedig fogadalmat tett a nézőknek, miszerint legalább olyan viccesek és nyitottak lesznek mint elődeik. A fogadalomtétel után pedig zenés betét következett: Anna énekelt, Mikike pedig harmonikázott.