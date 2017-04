Zimány Linda: Félek, hogy egyedül maradok

Február közepén ért véget Zimány Linda és Kedves Ferenc kapcsolata, az ügyvédbojtár/modell azonban máris azért aggódik, hogy örökre szingli marad.

“Vannak félelmeim. Lehet, hogy ezt sem hiszik rólam, de most hogy két év után szakítottunk, parázom, hogy egyedül maradok. De szerintem minden új tapasztalat a lelki fejlődésem része. Ez történik most is: kezd tisztulni a kép”