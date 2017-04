Trükközik a légitársaságokkal Bódi Sylvi

Az éppen Bali szigetén forgató Bódi Sylvi lesz az Exek az édenben műsorvezetője a VIASAT3-on. Sylvi azonban nem először jár ezen az egzotikus helyen, hiszen évek óta professzionális szinten szörfözik, aminek köszönhetően már keresztbe-kasul bejárta a világot. Repülőútjai alkalmával mindig szörfdeszkákkal indul útnak, ami nem kis kihívás, s mint mondja, sokszor trükköznie is kell a légitársaságokkal.

“A szörfdeszkáim utaztása mindig kihívás. Nem mindegyik légitársaság szállítja a deszkákat ingyen. Néhányan nagyon elszállt árakat számolnak fel eme sporteszközök egyik kontinensről a másikra való furikázásáért. Vannak olyanok is köztük, akik nem a táskáért számolnak fel díjat, hanem szörfdeszkánként kell fizetni. Egy komolyabb szörfös nem indul útnak 1 deszkával. Én mindig 3-4 szörfdeszkát viszek magammal. Ezek különböző méretűek, térfogatúak és formájúak. Hallottam olyat, hogy volt akinek kinyitották a táskáját és miután látták, hogy 5 darab deszka van benne, közölték, hogy ez 1000 dollárba fog kerülni az úriembernek… Néha bizony rá vagyunk kényszerítve a füllentésre a saját jól felfogott financiális érdekünkben”

– mondta a 24.hu-nak Bódi Sylvi, akinek más gondja is származott már abból, hogy szörfdeszkákkal utazott.

“A legrosszabb az, hogy még ha fizet is az ember a deszka szállításáért, akkor sem biztos, hogy a csomag vele együtt megérkezik. Egy hullámlovas helyre pedig deszka nélkül megérkezni nem túl felemelő… Arról nem beszélve, hogy gyakran meg is sérülnek a deszkák az utaztatás során. Pedig mindig alaposan becsomagolom őket buborékfóliába. A légitársaságok zöme pedig miután kicsengetted a szép kis összeget, trükkösen még alá is irat egy papírt, hogy felelősséget nem vállal a deszkák szállításáért. Egyébként nem tartom fairnek, hogy a golf szetteket ingyen szállítják, csóró szörfösöktől meg beszedik a szép kis összegeket. Pedig a golfozó réteg köztudottan tehetősebb, mint a hullámlovasok. Kihasználják azt, hogy ragaszkodunk a saját deszkáinkhoz. A szörfösök nagyon szeretik a deszkáikat, teljesen összenőnek velük”