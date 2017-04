Pataky Attila feleségét is elvitték az ufók

Hazánkban szinte alig akad olyan ember, aki ne hallott volna még Pataky Attila és a földönkívüliek közti különös kapcsolatról. Az Edda frontemberét állítólag már többször is elvitték az ufók. Akad akikkel jóban van, és olyanok is, akik szerinte nem békés szándékkal vannak közöttünk.

Mint kiderült, Pataky a koncertjein is előszeretettel beszél ufós kalandjairól. Legutóbb Kanadában mesélt remek történeteket, amelyekből kiderül, hogy feleségét, sőt anyósát is elvitték már a földönkívüliek.

“A műsor első részében Attila az életéről beszélt, és az ufókat is érintette. Szóba került a magyarság történelmi küldetése is a világon. Azt mondta, 12 évesen ragadták el először a földönkívüliek, azóta rendszeresen elviszik, most már a feleségével és az anyósával együtt. Szerinte a magyarok mind ufók”