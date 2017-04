Meztelenül, kötözött sonkaként pózol Csonka András

Csonka András idén rendhagyó módját választotta a húsvéti köszöntésnek: meztelenül, kötözött sonkaként pózolva kívánt boldog nyulat az ismerőseinek a Facebookon.

A színész a fotó elkészítéséhez a Madách színház kellékeseinek és öltöztetőinek is segítségét is kérte, az eredmény pedig magáért beszél. Igaz, Csonka eredetileg csak az ismerőseinek szánta a köszöntést, de engedélyével a 24.hu olvasóinak is megmutatjuk a fotó melletti zseniális szöveggel együtt.

“Idén se feledjétek, hogy a húsvéti terített asztalon a foszlós kalács, a zöldség-gyümölcs tál és a tojások mellett ott a helye a jó minőségű kötözött CSONKÁNAK. Boldog nyulat mindenkinek!”