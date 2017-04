Válik Ben Affleck és Jennifer Garner

Nem tudta megmenteni házasságát Ben Affleck és Jennifer Garner – írja a TMZ.

Affleck és Garner 2015-ben tizedik házassági évfordulójuk után egy nappal jelentették be először, hogy elválnak. A közleményben akkor azt írták, hogy Affleck továbbra is a család Los Angeles-i birtokán, de külön házban fog élni, és feleségével közösen fogja nevelni a gyerekeket. A színészek kapcsolata azért romlott meg, mert Affleck a gyerekek bébiszitterével kavart, állítólag luxushotelben is elszállásolta a szeretőjét, sőt alkoholproblémái is voltak. Egy időre sikerült rendezniük a kapcsolatukat, de a házasságukat nem tudták megmenteni.

A friss hírek szerint a világsztárok együtt adták be a válókeresetet, békésen szeretnék rendezni viszonyukat. Közös gyermekfelügyeletet kértek, és vagyonuk elosztásában sem lesz remélhetőleg probléma, amiről fele-fele arányban állapodtak meg.