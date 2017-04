Idén is elkészítette az olvasói szavazatok alapján What is Sexy című listáját a Victoria's Secret. Több kategóriában is kihirdették az év legszexibb hölgyét.

A legszexibb színésznő: Mandy Moore A legszexibb előadóművész: Taylor Swift A legszexibb énekesnő: Lady Gaga A legszexibb humorérzék: Billie Lourd A legszexibb mosoly: Victoria Justice A legszexibb vörös szőnyeges outfit: Priyanka Chopra A mindig szexi: Margot Robbie A teljes listát ide kattintva találja.

