Anger Zsolt: Kötelez, ahová sikerült eljutnom

Az Aranyélet megmutatja, kik is vagyunk mi, magyarok

Anger Zsolt még csak 47 éves, de már több mint 60 színházi darabban, 43 filmben és 11 tévésorozatban szerepelt, rendezéseiről és szinkronszerepeiről már nem is beszélve. Több szakmai elismeréssel, például Jászai Mari-díjjal is büszkélkedhet, de úgy tűnik neki nem ezek a legfontosabbak.

“Az, hogy díjakat nyerjek, meg ilyen elismeréseket, azok ilyen… nem tudom… semmik. Egy költözésnél csak egy gond, hogy akkor most még két külön kartont kell nyitni annak, hogy a díjak elférjenek benne. Igazából ez valójában semmi, ami a legjobb, az az úton levés, tehát dolgozni… Nem az a boldogság, amikor az ember átveszi a díjat” – fejtegette a színész a Story Extra kamerái előtt, ahol elárulta azt is, mit tart igazán fontos feladatának a hivatásában.

“Nekem még nagyon-nagyon-nagyon sok gyakorolnivalóm van a kamera előtt, de azt merem vállalni, és most már kötelez is ahová nekem sikerült eljutnom a magyar filmgyártásban, de ez nem azt jelenti, hogy én most akkor megpihenhetek. Azt gondolom, hogy a feladatom felelősséggel lenni az utánam jövők felé. Segíteni vagy átadni azt, amit tudok” – mondta el Anger Zsolt, aki egyfajta hiányt próbál pótolni azzal, hogy – ahogy ő fogalmaz – “másodállásban” filmszínészeti kurzusokat tart fiatal tehetségeknek.