A “rusnya” beszólással feltűnt riporternő “tojik” a kritikákra

Valószínűleg soha annyian nem néztek bele az Alföldi Televízión futó Púder című műsorba, mint ma, amikor a 444.hu találata alapján gyakorlatilag mindenki azt a felvételt osztja, amiben a műsorvezető, Megyeri Csilla meghökkentőbbnél meghökkentőbb elszólásokat engedett meg magának a kamerák előtt.

“Beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink”– volt hallható az adásban, de egy másik bejátszóban például a meghívott vendég kislányára tett egy igencsak fura megjegyzést.

A riporternő a Bors megkeresésére próbálta megmagyarázni a történteket.

“Aki a színpadon van, azt kritizálják. Ez ezzel jár. A Púder egy élő hatású adás, huszonöt perc, és sosem vágjuk, csak feliratozzuk. Ha hülyeséget mondok benne, az is benne marad, előfordul, és ezt is bevállalom. Van, hogy az embernek rossz napja van, és elszólja magát. Istenem, emberek vagyunk. (…) Rusnya nők? Ez a műsor vendégének, a doktornőnek a megjegyzése volt, hogy erről is beszélhetnénk. Szakmai szemmel akart erről beszélni, így került a felkonfba. A másikban a kislány, aki ott ül az anyukájával, a szomszédom. És nem őt bazári majmozom le, hanem azokat a külföldi produkciókat, ahol a gyerekeket felöltöztetik, kifestik és színpadra küldik, hogy “Menjél kislányom, te vagy a legszebb”. Igen, azt mondtam, sosem volt még gyerekem. Azt kellett volna, nincs gyerekem. Ezt ki kellett volna vágni, nyilván. De mondom, semmit nem vágunk, ezt vállalom. Eddig ez nem volt gond, most, hogy felkerült, már igen” – fejtegette Megyeri Csilla, aki egyébként elmondta, akkor, mikor korábban szerepelt több műsorban, sőt meg is nyerte a Drágám, add az életed egyik hetét, akkor nem kereste senki; most viszont legalább kapott egy kis ingyen reklámot. Különben meg már Havas Henrik is szeretné felkarolni – állítja a riporter, akit egyébként nem különösebben érint meg az emberek negatív véleménye.