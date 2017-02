Két hónapja nyerte a Való Világot, de semmi pénze nincs Somának

A ValóVilág Powered by Big Brother győztese, Soma még mindig csak elméletben milliomos, ugyanis a 36 millió forintos fődíját eddig nem kapta meg, állítólag eddig még egyszer sem érkezett meg számlájára a havi hárommillió forintos összeg.

“Úgy mentem be, hogy számítottam arra is, hogy nem nyerek, ezért félreraktam nagyjából kétszázezer forintot a mobilszámlákra és arra, hogy legyen pénz ajándékot venni a családomnak karácsonyra. (…) Jelenleg nullán vagyok, de legalább van BKK-bérletem és kajám is, úgyhogy éhezni sem fogok. Mindezek ellenére fontosnak tartom, hogy elmondjam, nagyon hálás vagyok az RTL-nek mindenért, és felőlem küldhetik jövő augusztusban is, csak érkezzen meg a nyeremény” – mondta el a VV-győztes.

A Blikk megkereste az RTL marketingkommunnikációs osztályát is a nyeremény kifizetésével kapcsolatban.

“VV Somával január legvégén írtuk alá a nyereményéről szóló szerződést. Ez alapján 12 hónapon át havi 3 millió forintot kap a ValóVilág Powered by Big Brother győztese. Az első havi részlet rövid időn belül ott lesz a számláján” – érkezett a válasz a csatornától, aminek Soma azért is örül, mert legalább addig sem költi el a nyereményt; amiből egyébként ígéretéhez híven a finalistáknak, Ginának és Vivinek is szán fél-fél millió forintot.