Kristen Stewart Trumpnak: nagyon meleg vagyok, haver

Most szombaton Stewart nyitotta a Saturday Night Live Show-t, és leginkább Trumpnak üzent. Az elnököt nem először vették elő a műsorban, de a színésznő most rátett Alec Baldwinra egy lapáttal, és felemlegette, hogy Donald Trump mennyire szeretett régen róla tweetelni.

Igazából csak a szívén viselte Robert Pattinson sorsát, akivel Stewart olyan csúnyán elbánt.

A következő a rövid történetük: Kristen Stewart még akkor jött össze Robert Pattinsonnal, mikor ő egy megközelíthetetlen gimis lányt játszott, Pattinson meg egy hősszerelmes vámpírt a Twilightban. Nemcsak a filmben, de igaziból is egymásba szerettek, évekig voltak együtt. A kapcsolatuknak akkor lett vége, mikor kiderült, hogy Stewart megcsalta Pattinsont a Hófehér és a vadász rendezőjével 2012-ben. Rupert Sandersről és Stewartról közös képek jelentek meg, később még megpróbálták Pattinsonnal, majd végleg szakítottak.

Na, Donald Trump ekkor szállt be a témába, Twitteren javasolta többször a színésznek, hogy inkább hagyja a fenébe Kristen Stewartot, mert aki egyszer megcsalta a barátját, máskor is meg fogja tenni. Stewart az SNL-es monológjában összeszámolta, hogy Trump tizenegyszer foglalkozott a szerelmi életével.

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again–just watch. He can do much better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 October 2012