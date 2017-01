Boldog a magyar színész, aki már biztosan forgat Budapesten Jennifer Lawrence-szel

Ahogy azt megírtuk, Jennifer Lawrence Magyarországon forgat, és már meg is érkezett Budapestre. Ilyenkor jellemzően nehéz bármit megtudni arról, hogyan telnek majd a hazánkban dolgozó szupersztárok napjai, de Szabó Simon már ki is tweetelte, mennyire lelkes a tudattól, hogy négy közös forgatási napja is lesz Jennifer Lawrence-szel.

Szabó Simon nem mellesleg elismert színész, rendező, forgatókönyvíró, meg eleve a budapesti élet megkerülhetetlen figurája, de nem fél kifejezni afelett érzett örömét, hogy az Oscar-díjas színésznővel forgathat. Hogy milyen minőségben dolgoznak majd együtt, nem derült ki, talán később ezt is megtudjuk.