Indul a szezon: szépségkirálynő-képzőt indít Kulcsár Edina

Érdekes ötlettel állt elő Kulcsár Edina volt szépségkirálynő az új nemzedék kinevelésére. A néhány napja megszűnt Aktív egykori műsorvezetője felszabadult idejében úgy tűnik, szépségkirálynőknek szeretne segíteni egy tanfolyammal a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Már heten vannak.

“Szépségverseny szezon! Nem tudom, hogy létezik-e egyáltalán olyan, hogy szépségverseny szezon, de én most elneveztem az elkövetkezendő pár hónapot annak és kész! (…) Nem elég csak és kizárólag a testüket felkészíteni!Mentálisan is ugyanannyira fel kell készülni, ha nem jobban! Sokaknak könnyebb a felkészülés, ha valaki támogatja őket ebben. A mentor-programom egyrészről emiatt is jött létre, szóval ha valaki azon gondolkozik, hogy ebben az évben kipróbálná magát a szépségiparban, bátran jelentkezzen hozzám! Ráadásul 1 általam kiválasztott lány, automatikus bejutást nyer a Magyarország Szépe top20 versényzői közé! Még 2 hely kiadó, de siessetek mert 7-én már kezdünk is”