Beyoncéról készültek minden idők legrosszabb viaszmásai

Valószínűleg mindenki tudja, hogy néz ki napjaink egyik legsikeresebb női előadója; de ha véletlenül mégsem, elég csak nyitóképünkre pillantani.

És akkor most mutatunk “valamit”, ami kicsit sem hasonlít Beyoncéra, pedig a Niagara Falls-i panoptikum szerint éppen őt ábrázolja.

Yall… I went to a wax museum in Canada and they thought this was Beyoncé. I’m hurt pic.twitter.com/eaSND49XtK — haley (@Winklahh) 2017. január 3.

Ahogy látszik, a felháborodott rajongó Twitteren tette közzé a valóban szörnyen sikerült viaszmást. De a vicc az, hogy ezek után a világ más tájairól is érkeztek hasonlóan rosszul sikerült szobrok a világsztárról. Már csak azt kell eldönteni, melyik is hasonlít legkevésbé a dögös Beyoncéra…