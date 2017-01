Sas József nem hagyja abba

A marék gyógyszerrel kabarézó Sas József január 3-án tölti be a 78. születésnapját.

“A feleségem már előző nap felköszöntött, és őt követte a fiam, a lányom, és az unokáim. De sok barát is már előre felköszöntött. Ez nagyon jól esik, mondanom sem kell, bár a magam részéről, sehogysem tudok viszonyulni ezekhez a számokhoz. Csak egészség legyen, más nem érdekel”

– mondta a Blikknek Sas, akinek az egészségi állapota ugyan nem a legjobb, de a színpadot képtelen otthagyni.

“A szívem és a tüdőm már nem lesz jobb állapotban, de a tétlenkedésre 78 évesen is képtelen vagyok. Ezért nem is teszek olyan kijelentést, hogy idén abbahagyom, mert orvosaimmal egyetértésben, magam is azt állítom, hogy nekem a kabaré az orvosságom.”