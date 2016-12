Ezért találkozott titokban Hajdú és Friderikusz

Az egyik belvárosi olasz étteremben találkozott a napokban Hajdú Péter és Friderikusz Sándor. A hónapok óta haragban álló két tévés vacsorájáról fotó is készült. A találkozó azért is volt váratlan, mert Hajdú már két ügyben is perelni készült volt TV2-s munkatársát. Most azonban enyhülni látszik a feszültség.

Hajdú Péter a Blikknek megerősítette, hogy találkozott Friderikusz Sándorral.

“Igen, együtt vacsoráztam Friderikusz Sándorral. Normálisan elbeszélgettünk. Megállapodtunk abban, hogy megpróbáljuk rendezni a dolgainkat. Perelni nem fogok, ez most már biztos. Békülünk, de ennél több nem tartozik senki másra”

– mondta a lapnak Hajdú.

A két tévés akkor veszett össze, amikor Fridi váratlanul otthagyta az Összezárva Friderikusszal produkciót, s nem fizetett kártérítést a gyártócégnek, pedig már kész volt a díszlet, a stáb is munkába állt, sőt az első interjút is felvették. Mindez Hajdúnak 3,8 milliójába került. Ezután Friderikusz az Indexnek adott interjújában azt állította, hogy korábban Hajdú Péter volt az, aki valótlanul olyan híreket szivárogtatott ki róla, hogy a TV2 Napló című műsorában tér vissza. Hajdú korábban azt nyilatkozta, hogy emiatt is perelni fog.