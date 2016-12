Ezek a celebek mind idén szakítottak

Sajnálatosan hosszú listát tudtunk idén összeállítani olyan ismert emberekből, akik 2016-ban szakítottak vagy váltak el. Nemzetközi szinten természetesen a szórakoztatóipar szentpárja, Angelina Jolie és Brad Pitt válása rázta meg a világot, hazánkban pedig a tökéletes házasságukról rendszeresen áradozó bulvárházaspár, Sarka Kata és Hajdú Péter szétköltözése döbbentette meg a magyar rajongókat. De vegyük szépen sorba, kik mentek szét az idén!

Angelina Jolie és Brad Pitt

Váratlan volt az agyonimádott celebházaspár válási szándéka, ami év végére egészen csúnya sztorivá fejldődött. Előbb Brad Pittet gyanúsították meg gyermekbántalmazással, majd Jolie arra akarta kötelezni férjét, hogy – amennyiben látni kívánja gyerekeit – bármikot el lehessen küldeni drogtesztre. Kapcsolatuk 12 évig tartott.

Sarka Kata és Hajdú Péter

Bár a házaspár végül nem ment el a tárgyalásra, úgy tűnik, tényleg elválnak. A hír, miszerint Sarka Kata teherautóra pakolta cuccait, és Budára költözött, bombaként robbant júliusban. Utána elkezdték módszeresen szívatni a sajtómunkásokat, és rendszeresen átverős képeket vagy szövegeket posztoltak, de mára nagyjából biztosan kimondható, ennek az álomházasságnak titulált dolognak bizony mindörökre vége. Hajdú és Sarka nyolc évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent.

Hazai szakítások

Ha Sarkáék nem mennek szét, egyértelműen Kokó válását nevezhetnénk az év magyar szakításának. Az egykori bokszoló 22 év után vált el, azóta már új barátnőjét sem rejtegeti az újságírók elől. Bár a házaspár úgy nyilatkozott, nem harmadik fél miatt ment szét a kapcsolatuk, Kokó új, sokkal fiatalabb barátnője kicsit gyanúsan gyorsan került a képbe.

Felszisszentünk Dobrády Ákos és Iszak Eszter szakításának hírére is, hiszen ők már eljegyezték egymást, de valami ezek szerint náluk is félrement. Miután bejárta a sajtót szakításuk híre, mindketten a legnagyobb szeretet és tisztelet hangján beszéltek egymásról.

Sokkal viharosabbra sikeredett Nemcsák Károly színművész úr magánéleti válsága, aki személyes sértésnek vette a média érdeklődését válása iránt. A színházigazgatóra munkahelyén talált rá az új szerelem, erről sokan a színházi üzenőfalról értesülhettek, mert a Szomszédok Vágási Ferijének felesége ott helyezett el egy erről szóló üzenetet.

Ha már Szomszédok: Fehér Anna és párja 25 év után búcsúzott egymástól az idén. A színésznő 50. születésnapján jelentette be, hogy 20 év után összeházasodnak, és hamarosan gyermekük születik. A baba érkezése után pár évig még együtt maradtak, próbálták megmenteni a házasságukat, de ez végül nem sikerült.

Stohl András ismét beleunt a nyugalmas családi életbe, szerelmes lett, úgyhogy otthagyta feleségét és két gyerekét, Tóth Vera a gyomor bypass műtétje után jött rá, hogy három év után inkább már nem marad párjával, de Ganxsta Zolee szakítása is elég hangosra sikeredett. Damu Roland is elvált, de erről a sztoriról tényleg jobb nem írni többet.

Hollywoodban sem jobb a helyzet

A legkevésbé meglepő, hogy a szakítóbajnok Taylor Swift idén kétszer is szakított, egyszer Calvin Harris-szel, aztán Tom Hiddlestone-nal. Pedig az is milyen szépen indult! A legbalhésabb Johnny Depp és Amber Heard szétválása volt, Heard ugyanis családon belüli erőszakkal vádolta meg a színészt, a pénz miatt meg azóta is áll a bál.

Lady Gaga és Taylor Kinney öt éve tartó kapcsolata sem bírta tovább, szakításukat sikerült nagyon kulturáltan rendezni, ahogy Liev Schreibernek és Naomi Watts-nak is, akik 11 év után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. Mariah Carey és milliárdos udvarlója románca is véget ért, a popdíva azonban gyorsan továbblépett, mert már össze is jött egy táncosával.