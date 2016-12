Egy marék gyógyszerrel kabarézik Sas József

Több mint negyven éve nem telhet el úgy szilveszter, hogy Sas Józsefet ne látnánk a tévében. A Sas Kabaré ma este az ATV-n jelentkezik, igaz a művész már egyre nehezebben áll színpadra.

“A november 5-i bemutatótól április végéig mindössze 25 előadást vállaltam. Nem bírok többet már. Szívbeteg vagyok, a tüdőm is rossz, és maroknyi gyógyszert szedek”

– mondta a Borsnak adott interjújában az újranősülő Sas, aki azt is elárulta: teljesen ingyen vállalják a szilveszteri tévés kabarét.

“Az ATV-től nem is kapunk pénzt, ők azzal fizetnek, hogy reklámozzák a műsort. Teljesen ön­erő­ből dolgozunk, a díszleteink és a jelmezeink megvásárlásához pedig Klapka Györgytől kapunk anyagi segítséget. Tulajdonképpen ő az egyetlen állandó támogatónk, és soha nem kér semmit cserébe. Régi barátok vagyunk, tíz év különbséggel jártunk a Rózsahegyi Kálmán Színiiskolába. Kevesen tudják róla, de csodálatosan szaval és táncol. A szilveszteri kabaré felvételén is ott volt. Egyébként pedig kérdezze meg nyugodtan a kakastól, hogy miért kukorékol, azért megyek fel én is még mindig a színpadra. Csak az egészségi állapotom hagyatja majd abba velem a játékot.”