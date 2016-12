Celebek, akik helyett 2016-ban mi szégyelltük magunkat

A magyar celebvilágra mindig lehet számítani, ha bizarr, szürreális eseményekre, nyilatkozatokra, képekre, videókra áhítozik az ember. Az idei év még ebben a mindig erős mezőnyben is kiemelkedőnek mondható, csak a Vajna házaspár megmozdulásaiból is meg lehetne írni egy hosszabb összeállítást, de nemrégiben feltűnt a színen Ács Beatrix, Pintér Tibor lóimádó színész új barátnője, és pillanatok alatt átvette az abszurdstafétát a komplett Sugarbird stábtól. Igyekeztünk a lehető legviccesebb, legérthetetlenebb dolgokat felidézni, mély levegő, nézzük!

Pataky Attila aranyérműtéte, rákja és öngyógyító sejtjei

Semmilyen indokot nem tudunk elképzelni arra, hogy az ember az aranyérműtétjével turnézzon a sajtóban, de az Edda frontembere esetében tulajdonképpen nincs is ebben semmi meglepő. A sztori ugye úgy kezdődött, hogy a zenésznek egy hurutos gyulladás miatt aranyérműtéte volt, és majdnem elvérzett. Aztán kiderült, hogy a valóságban sokkal nagyobb volt a baj, rákja volt. Erről előbb Hajdú Péter műsorában, majd a Mokkában is mesélt, és kiderült, hogy úgy gyógyult meg, hogy

megértette és megkérte a sejtjeit, hogy segítsenek neki.

Gór-Nagy Mária, aki nem rasszista, de gyűlöli az arabokat

Váratlan arabozást kaptunk Gór-Nagy Mária színművésznőtől, aki a Mokka egyik adásában fakadt ki. A szerkesztők persze nem azért hívták, hogy ilyen kijelentéseket tegyen, hanem azért, hogy elmesélje, kirabolták Törökországban. Úgy látszik, az ott töltött idő sem volt elég arra, hogy felfedezze, arrafelé nem arabok élnek, hanem törökök, de ez a végeredmény szempontjából mindegy is. Később kameránk előtt úgy nyilatkozott, azért lett rasszista,mert nem evett. A meglehetősen szürreális videó itt tekinthető meg.



Minden, amit a Vajna házaspár művelt

Felsorolni is nehéz azt a rengeteg kínos pillanatot, melyeket a filmügyi biztos és kedves neje biztosított számunkra az idei évben. Vajna Tímea számtalan alkalommal csinált bohócot a férjéből szinte minden közösségi média- és médiafelületen, elég, ha felidézzük a méltán elhíresült méhecskés videót, a TV2- bulit, ahol Andyt törzsfőnöknek öltöztette, vagy azt a fantasztikus felvételt, ahol az idős férj Ibizán rázza. De nem is ezek voltak a legkeményebbek. Érdemes megnézni Két Lotti kollégánk videóját, ahol Vajna Tímea szépségversenyét elemzik, de a legszürreális mégiscsak az volt, amikor a házaspár a Mr. Funk fánkjait és kaszinózást ajánlott fel paralimpikonjainknak.



Rubint Réka a parton

A fitneszguru-asszony számára ez a Facebook live éve volt. Rubint Réka ahonnan csak lehet, bejelentkezik, legyen szó edzőteremről, szoláriumról, saját otthonáról vagy éppen az Alakreform táborról. Bár még a Két Lotti is összeveszett rajta, hogy ő vagy férje, Schobert Norbi a nagyobb élőzéskirály, azért a nyaralós élőknél idén biztosan nem volt jobb. Két fontos részletet is mutatunk.





Szabó Zsófi esküvője

A nyilvánvalóan tökéletesnek, hollywoodinak, Pinterestre szántnak tűnt álomesküvő végül nem a menyasszony miatt került be a hírekbe, hanem mert Rogán Antal és felesége helikopterrel érkeztek a lagzira. Pedig már maga az esküvői videó is épp elég bizarr, ahogy azt meg is énekeltük. Szabó Zsófi azóta is kerüli a témát, és hülye válaszokat ad a helikopteres kérdésekre.

Ács Beatrix első mokkás szereplése

Egy ország jegyezte meg Pintér Tibor új barátnőjének a nevét, amikor a friss szerelmesek a Mokka vendégei voltak. Az átlagosnak induló beszélgetés akkor vett mulatságos és megszeppentő fordulatot, amikor Ács Beatrix válaszolt a műsorvezetők kérdésére, miszerint hogyan ismerkedtek meg? Mivel pár perccel előtte még a modell exéről volt szó, Ács valamiért azt hitte, a kérdés rá vonatkozik (?!), és halál komolyan elkezdte mesélni, hogyan szerettek egymásba amerikai orvos exével. A sztori persze óriásit ment, Sarka Kata is bekapcsolódott, Ács Beatrix pedig pillanatok alatt ismertté vált. Kiváló nyilatkozatainak és Facebook-posztjainak köszönhetően mi meg is választottuk az év celebfelfedezettjének.

Pintér Tibor és Rubint Réka egy lovon állva énekel

A Nagy Duett egy szuper műsor, idén is végig élvezhető volt. Arra azonban senki nem számított, hogy Pintér Tibor és Rubint Réka lovasszínházat csinál a stúdióból. Ezzel búcsúzunk, BUÉK.