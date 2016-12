Náray Tamás kiosztotta az ingyenélő celebeket

A divattervező Facebook-oldalán adott hangot felháborodásának, és tette helyre a hazai celebvilág egy részét, éppen olyan határozottsággal, mint amikor nemrégiben Hosszú Katinkával és sokat támadott férjével kapcsolatban írta le meglátásait.

Náray Tamás ezúttal attól akadt ki, hogy a szilveszteri bulik közeledtével rengeteg stylist és menedzser keresi meg azzal, hogy egy-egy “híres embernek” adnának-e kölcsön ruhát – ami egyébként külföldön, nagy sztárok esetében valóban abszolút megszokott dolog, és mindkét félnek kiváló lehetőség.

Hát nem! (…) De mi ez?! Kölcsönruhákban parádézni, a csóró emberek előtt felvágni valamivel, ami nem is az övé… szerintem ez egyszerűen visszataszító. Egy valamirevaló hírességnek legyen ruhatára. Fellépni is. Ha nincs neki, akkor ő nem valamirevaló híresség. Sajnálom. That’s all babys, lehet megsértődni. De előbb-utóbb senki sem fog ingyen, jó ruhát osztogatni. Keresel pénzt, vedd meg! Ahogy a csórónak meg az átlagembernek is kell”

– írja többek közt a divattervező, akinek bejegyzését több mint ezren lájkolták eddig, a hozzászólások között pedig igazi érdekességekre lehet bukkanni.

Tóth Gabi, azaz Gabriella Totova kommentelt ugyanis a poszthoz, és nemcsak a témához kapcsolódó gondolatai, de távolabbi tervei, sőt a hazai helyzetről való véleménye is kiderült a mondataiból. Az énekesnő ugyanis mélyen egyetért Náray szavaival, és elárulta, mindig odavolt a munkásságáért, és számítana rá a későbbiekben is. Ezenkívül sajnálja, de úgy érzi, a divattervező őt is egy kalap alá veszi más, valóban akár kölcsönruhákért esdeklő celebekkel.

“Én is szeretnék világhírű lenni mert undorodom az itteni gagyizástól es proliságtól! Ezen dolgozom és el fogom érni!” – olvasható többek közt Tóth Gabitól, akinek a divattervező azt válaszolta, valószínűleg más okból nem reagált a megkeresésére.