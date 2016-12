Édesapját gyászolja Tara Reid

A 41 éves színésznő apukáját is elvitte 2016, ahogy idén már rengeteg hírességet is veszített a világ.

Tara Reid a Twitteren tett közzé a szomorú hírt, ahová egy édesapjával közös korábbi fotóját is feltöltötte.

– olvasható a megindító bejegyzésben.

Just received news that my father, Thomas Reid, passed away. He was my heart, soul, and my entire world. I love u & will miss you so much 😢💜 pic.twitter.com/XrTopPrVCH

— Tara Reid (@TaraReid) 2016. december 30.