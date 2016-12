2016 új magyar celebjei – akik nélkül szegényebb lett volna a bulvárvilág

VV Mici és Krisztián az RTL egy másik műsorában is feltűnik

Már nem kell hozzá sok, és véget ér az idei év, ami természetesen nemcsak tehetségkutatókban és realitykben, de leginkább ezzel összefüggésben újonnan felfedezett celebekben is bővelkedett.

Igaz, csak az év második fele szólt a VV8-ról, akkor viszont szinte kizárólag VV Mici és Krisztián szexeléséről szóltak a hírek – holott inkább már az bírt volna hírértékkel, ha nem talál egymásra minden létező helyen és pózban a Való Világ pornósokat is kenterbe verő szerelmespárja. Persze, hogy ők azok, akiknek biztos helyük van ezen a listán, amelyik az idén megismert celebritásokat hivatott összegyűjteni; ja, és hamarosan viszont is láthatjuk majd őket a képernyőn.

De ha Való Világ, akkor azért a folyton meztelenkedő, unikornisrajongó Viviről sem feledkezhetünk el, aki vélhetően mindenkiben mélyebb nyomot hagyott, mint a valóságshow végén győzedelmeskedő Soma, akinek a nevét azért csak illik megemlítenünk.

És ha már győztesek…

A Sztárban sztár 2016-os szériájában diadalmaskodó Veréb Tamás annyiban lóg ki a sorból, hogy a fiatal színész eddig sem volt ismeretlen a színházba járók körében, de a nagy nyilvánosság ebben az évben, a TV2 műsorának köszönhetően ismerte meg a Rómeóként eddig is sikeres musicalszínészt, aki első saját dalával is előrukkolt a műsor után.

A dobogó felső fokánál maradva az év tinikedvencei következnek, hiszen az RTL Klub tehetségkutatójában a tizenéveseké volt idén a főszerep. A mindössze 17 éves Opitz Barbara megnyerte ugyan az X-Faktort, de a második helyen végzett 15 éves Mata Ricsi is komoly rajongótábort tudhatott maga mögött. Ebben mondjuk talán része volt annak is, hogy nem a megszokott módon, hanem a botrányai miatt kirúgott, folyamatosan sokkolni vágyó Petics Kristóf helyére került be a műsor kezdetén.

A tehetségkutatóknál maradva pedig nem mehetünk el szó nélkül a TV2 hatalmasat bukott, méregdrága produktuma, a Star Academy mellett sem, amiben az egyetlen érdekességként Pádár Alexandra kalandjait említhetnénk; nem véletlen talán, hogy az egyébként valóban igen jó hangú, dekoratív lány és műsorban megtalált párja, Kelemen Laci azóta az Édes Életben is szerepet kaptak. Ja, a valószínűleg folytatás nélkül maradt formátumot egyébként a szőke naiva, Szűcs Renáta nyerte, megelőzve többek közt Hegyi Dávidot is, aki már egy korai X-Faktorban is próbálkozott.

Az RTL Klub egyik idei nagy dobása volt a Nyerő Páros, ahol elvileg celebpárok csaptak össze a fődíj reményében. Gyakorlatilag azonban ismert emberek eddig ismeretlen, vagy kevésbé ismert szerelmei kerültek képernyőre, mint például Szabó Zsófi akkor még vőlegénye, fényűző lagzijuk óta pedig már férje, Kis Zsolt, vagy éppen Pumped Gabo nemrégiben Playback Párbajban is feltűnő Ágija. De talán nem túlzás azt állítani, hogy egy ország kedvelte meg Peller Anna férjét, Lukács Miklóst, azaz Mikikét, akiknek idilli kapcsolatuk óriási fölénnyel, csont nélküli győzelmet biztosított.

De ez az év sem múlhatott el anélkül, hogy vadiúj szépségkirálynőket ne adjon az országnak a hazai két szépségverseny nagyasszony, Sarka Kata és Vajna Tímea. Előbbi már nyáron megrendezte a 2016-os Miss World Hungaryt, azaz a Magyarország Szépe versenyt, ahol Gelencsér Tímea fejére került a korona. A valóban gyönyörű királynő pedig azóta megjárta Washingtont is, ahol a világversenyen a legjobb húsz közé sikerült bejutnia.

Vajna Timi Miss Universe Hungaryje azonban még fájóan közeli emlék; de nem emlegetnénk fel újra, hogyan is adott Vajnáné sürgősen rágót a frissen megválasztott királynőnek, ehelyett inkább IDE kattintva újra megmutatjuk, milyen nemzeti ruhában küldi majd az egyébként nagyon csinos, és meghökkentően törékeny Bódizs Veronikát a magát is mesebeli hercegnőnek érző Tímea asszony a Fülöp-szigeteki világdöntőre.

Na és ki más maradhatott volna a végére, mint az a celebhölgy, aki nem egy tévéműsor, nem is egy szépségverseny, hanem a saját lehengerlő egyénisége (na jó, és kicsit ismertebb pasija) kapcsán került be az újságokba. Persze hogy Ács Beatrixre gondolunk, Pintér Tibor tökéletes testű barátnőjére, aki gyakorlatilag berobbant idén a celebek rengetegébe.

Ők voltak tehát azok, akik nélkül szegényebb lett volna idén a magyar celebvilág. De ha kihagytunk volna valakit, aki nektek feledhetetlen perceket szerzett a bulvárvilágban, kommentben bátran hívjátok fel a figyelmet a hiányosságokra.