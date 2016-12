Az énekesnő novemberben jelentette be, hogy férjével, Carey Harttal második babájukat várják. A párnak van egy ötéves kislánya is, Willow, ezért másodszorra fiút szerettek volna, ám a pici neme számukra is titok maradt, egészen a születése pillanatáig. Pink azért elmondta, reménykedik abban, hogy teljesül a vágyik.

Így is lett. A 37 éves sztár karácsony másnapján, december 26-án életet adott Jameson Moon Hartnak, akiről már két cuki fotót is posztolt közösség oldalán.

Jameson Moon Hart 12.26.16 P!NK (@pink) által közzétett fénykép, 2016. Dec 28., 14:31 PST