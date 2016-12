Benkóczy Zoltán a volán mögött kapott agyvérzést

A 70 éves színész éppen Szegedről tartott Budapest felé az autópályán, amikor sztrókot kapott. A volán mögött Benkóczy Zoltán ült, amikor minden elhomályosodott előtte, de az anyósülésen utazó feleségének köszönhetően nem történt tragédia.

Normális tempóban haladtam az autópályán, amikor elhomályosult előttem minden. A feleségem szerencsére észrevette, hogy valami nincs rendben velem. Szóval tartott, kérdezgetett, de állítólag félrebeszéltem, és nem is igazán lehetett érteni, hogy mit mondok. Sikerült a leállósáv felé kormányoznia az autót, ami folyamatosan lassult, és végül biztonságosan meg is állt. Ekkor azonnal hívta a mentőket és a fiunkat is segítségért