VV Soma: Evelinnel éppen vergődünk

A ValóVilág Powered by Big Brother győztese, Soma és villabéli szerelme, Evelin még nem tudják, érdemes-e folytatni azt, ami a kamerák előtt elkezdődött.

“Evelinnel most éppen vergődünk. A játék alatt is sokat veszekedtünk, ez kint is folytatódott, mivel annyi mindent hallottam összevissza, annyi külső impulzus ért, hogy nem tudtam, mi igaz és mi nem. Ezeket aztán a fejéhez vágtam, és emiatt sokat veszekedtünk, kicsit el is távolodtunk egymástól. Az ünnepek előtt 2-3 napot töltöttünk együtt, tök jól elvoltunk, ezért gondoltam úgy, hogy inkább költözzünk össze, akkor aztán nincsenek ezek a kételyek senkiben”