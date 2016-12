Nyilvánosságra került Gábor Zsazsa boncolási jegyzőkönyve

A magyar származású színésznő december 18-án hunyt el 99 éves korában. Halálának okát most a nyilvánosságra hozott boncolási jegyzőkönyv is megerősítette. Gábor Zsazsa kómába esett, majd szívroham végzett vele, de a keringés- és légzésleállás is ott szerepel a halála okainál – írja a DailyMail. Ahogyan azt is feltüntették a hivatalos iratban, hogy szívkoszorúér betegségtől is szenvedett.

Zsazsa hivatalos búcsúztatója a Good Shepherd-templomban lesz december 30-án, helyi idő szerint tíz órakor, majd délben a temetés.