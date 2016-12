A Született feleségek egykori sztárja már az ünnepek előtt is a tengerparton riszálta magát és a karácsonyt is a tengerparton töltötte bikiniben. Most pedig azt is megmutatta, hogy hogyan befolyásolta az alakját az ünnepi zabálás. Elárjuk: leginkább sehogy. A 41 éves színésznő ugyanis remek formában van, amit bátran meg is mutat. Több fotón is.

🌞 Eva Longoria Baston (@evalongoria) által közzétett fénykép, 2016. Dec 27., 13:18 PST