Már Vajna Tímea is Télapónak hívja a férjét

Idén karácsonykor is celebek tömkelege osztotta meg, hogy mivel töltik a szentestét vagy hogy milyen a karácsonyfájuk. IDE kattintva még szavazhatsz is róla, de a 2016 legszebb ünnepi fotója csak most futott be.

Vajna Tímea közösségi oldalán kívánt kellemes karácsonyt, miközben férjével, Andy Vajnával bújt össze.

Mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánunk! Télapó és télanyó

– írta az üzletasszony.



A poszttal két észrevételünk van: