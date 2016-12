Így ünnepelnek a celebek – Szavazd meg kinek a legszebb a karácsonyfája!

Idén is elérkezett a karácsony, celebjeink pedig elég változatosan töltik a szeretet ünnepét. Ki futással, ki külföldön, de a legtöbben azt is megmutatták, hogy hogyan díszitenek fát.

Hajdúék ugyan kettészakadva tölti az ünnepeket, de Sarka Kata kitett magáért, hogy a gyerekek ne szenvedjenek hiányt. Talán kicsit túlzásba is esett, ő ugyanis rögtön két fenyőt is feldíszített új otthonába. A gyereke fáján még plüssnyuszik is helyet kaptak.

És a kicsik fája:

Schobert Norbiék karácsonyfája akkora hírverést kapott – ők ugyanis egy múzeumból béreltek – hogy inkább meg se mutatták. Rubint Réka és férje ellenben mindketten posztoltak arról Szentesete napján, hogy milyen jó a havas tájon futni. A családról pedig kaptunk műtermi fotókat.



Csobot Adél és Istenes Bence már leendő otthonukban, Németországban karácsonyoznak. Fát ugyan nem villantottak egyelőre, de a műsorvezető mikulásos pulcsija és az énekesnő agancsai(?) nagyon ünnepi hangulatba hoztak minket.

A Barátok Közt színésznője, Nagy Alexandra egészen Thaiföldig utazott, a meleg idő ellenére azonban sikerült “hóembert” építenie. Igaz a tengerparton havat nem talált csak fehér homokot.





Gáspár Evelin párjával és közös “gyerekükkel”, Winnievel a karácsonyfa előtt már igazi családnak tűnnek.

Merry Christmas ❤️ thanks for @dambrosiafashion GE



Horváth Éva egy műtermi fehér műfenyő előtt pózolt, de legalább a pocakját is megmutatta a 38 éves kismama.

Áldott, békés karácsonyt kívánok Mindenkinek ! #merrychristmas #photo @hotmagazin



Tóth Gabi színes karácsonyfája így néz ki.

Kész ❤❤ KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK❤❤❤❤❤



Tóth Vera saját otthonában a piros-fehér-ezüst mellett döntött, de azt is elmondta, hogy az estét a szüleinél tölti.

Majka még azt is megmutatta, hogyan pakolja a fára nagyobbik fiával, Mariánnal a fehér és aranyszínű díszeket.

Boldog Karikát mindenkinek!:)) #merrychristmas #majorosek



A videó most nagyon menő lett. Oláh Gergő családja is megmutatta a folymatot.

Boldog karácsonyt :) #olahcsalad 😅😆😃



Mádai Vivienék már napokkal ezelőtt elkészültek.

#morninglights ✨🌟💫 #xmas ❤️





