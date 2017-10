Nagyon csúnyán behorpadt a kosárcsapat repülőgépe a levegőben

Az Oklahoma City Thunder idén másodjára is kikapott a Minnesota Timberwolvestól az NBA-ben, igaz, most hazai pályán. A csapatnak nem volt ideje szomorkodni, azonnal repülőre ültek, és Chicago felé vették az irányt, ma már ott lesz jelenésük Russel Westbrookéknak.

Senkinek nincs értelmes magyarázata arra, pontosan mi is történt a levegőben.

A repülőt valami eltalálta, valamivel ütközött, aminek következtében a gép orra teljesen behorpadt. A csapat biztonságban le tudott szállni, nem tudni sérülésről, de a Twitterre kitett képek alapján nagy szerencséjük volt.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi

— Steven Adams (@RealStevenAdams) 2017. október 28.