Justin Timberlake lesz az 52. Superbowl sztárfellépője

2004 óta először engedik meg az énekesnek, hogy az NFL amerikaifutball-liga döntőjének színpadára álljon a félidőben, jövő februárban – írja az ABC News.

Bizonyára többen emlékeznek rá, hogy a szóban forgó évben Timberlake egy tervezett mozdulattal felfedte a másik sztárfellépő, Janet Jackson meztelen keblét, amit – a szándékosságra utaló jelek ellenére – „öltözködési balesetként” magyaráztak.

Az énekesnő mellbimbóját mindössze egy piercing takarta, de az sem teljesen.

Az eset óriási botrányt kavart Amerikában, a közvetítés ugyanis élőben zajlott korhatár-besorolás nélkül. Azóta a show-t csak pár másodperces csúsztatással engedik adásba.

Hiába az incidens és az eltelt idő, így is Timberlake lesz az, aki a legtöbbször szerepel Superbowl-on. Ez lesz a harmadik produkciója. A jövő évi fellépést az énekes a Twitteren jelentette be. Azóta a főtámogató Pepsi is közzétett egy képet, amellyel a show-t hirdetik.

It’s official: @jtimberlake is taking the #PepsiHalftime stage at #SBLII Tune into #SNF tonight for the full scoop & we’ll see you on Feb 4! pic.twitter.com/7jLgYY38YF

— Pepsi™ (@pepsi) 2017. október 23.