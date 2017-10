Ebből a 30 névből kerül ki a 2017-es aranylabdás

A France Football hétfőn hozta nyilvánosságra a 2017-es Aranylabdára esélyes játékosok névsorát. A szűkített listára 30 játékos került fel, a francia szaklap megítélése szerint ezek a labdarúgók mutatták a legjobb játékot a naptári évben.

Természetesen a névsorban szerepel Lionel Messi, Neymar és Cristiano Ronaldo is, de akadnak kapusok és hátvédek is a listában. A legtöbb játékost a Bajnokok Ligáját megnyerő Real Madrid adja, a spanyol klub hét játékosa is jelölt a díjra.

A 2017-es Aranylabda 30 jelöltje Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid)

Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)

David de Gea (spanyol, Manchester United)

Dries Mertens (belga, Napoli)

Eden Hazard (belga, Chelsea)

Edin Dzeko (bosnyák, AS Roma)

Edinson Cavani (uruguayi, Paris Saint–Germain)

Gianluigi Buffon (olasz, Juventus)

Harry Kane (angol, Tottenham Hotspur)

Isco (spanyol, Real Madrid)

Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid)

Karim Benzema (francia, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)

Kylian Mbappé (francia, AS Monaco/Paris Saint-Germain)

Leonardo Bonucci (olasz, Juventus/AC Milan)

Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

Luis Suárez (uruguayi, FC Barcelona)

Luka Modric (horvát, Real Madrid)

Marcelo (brazil, Real Madrid)

Mats Hummels (német, Bayern München)

Neymar (brazil, FC Barcelona/Paris Saint–Germain)

N’Golo Kanté (francia, Chelsea)

Paulo Dybala (argentin, Juventus)

Pierre-Emerick Aubameyang (gaboni, Borussia Dortmund)

Philippe Coutinho (brazil, Liverpool)

Radamel Falcao (kolumbiai, AS Monaco)

Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)

Sadio Mané (szenegáli, Liverpool)

Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid)

Toni Kroos (német, Real Madrid)