“Tűzijátéknak hangzott, aztán mindenki menekülni kezdett”

A világranglistán jelenleg 246. helyen álló női teniszező, Laura Robson is ott volt a koncerten, amelyen az ötvennyolc áldozatot követelő mészárlás lezajlott. A brit játékos akkor írt egy kissé trágár bejegyzést Twitterre, amikor már biztonságban volt.

I’m okay. We were right there.. sounded like fireworks at first then everyone started running. Scary shit

