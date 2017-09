Donald Trump: Tüntessétek el a szemétládákat!

Az új NFL-szezonban egyre többen tüntetnek a faji egyenlőség mellett és a feketéket érő rendőri erőszak ellen. Igenám, csakhogy az a módszer, miszerint nem tisztelegnek az amerikai himnusz előtt a játékosok – általában letérdelnek, nem állják végig a számot – nagyon nem tetszik a futballrajongók jelentős részének. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke megnyilvánulásainak is szólnak ezek a tüntetések, sőt több csapat visszautasította már a találkozót az elnökkel, ezúttal azonban a politikus vágott vissza.

Először is visszavonta a meghívót az NBA-győztes Golden State Warriorstól, amelynek legnagyobb sztárja, Stephen Curry tárta nyilvánosság elé, hogy a kosárlabda-csapat még júniusban megszavazta, hogy nem mennek meglátogatni Trumpot. Az elnök válasza egyértelmű volt.

Nemrégiben egy alabamai pártrendezvényen is üzent az NFL-csapatok tulajdonosainak Donald Trump, hogy mindenkit rúgjanak ki, aki nem tiszteli a nemzet zászlaját – vagy jelen esetben a himnuszát.

Trump wishes NFL owners would tell anthem protesters “get that son of a bitch off the field right now” pic.twitter.com/gq4EH3lNoY

— Washington Examiner (@dcexaminer) 2017. szeptember 23.