Embert ritkán aláznak meg úgy, mint Bienerth Gusztávot – videó!

Szeptember 1-jén megbukott Bienerth Gusztáv, és már nem ő a Magyar Úszószövetség elnöke, miután a tagság 141 igen, tíz tartózkodás és kettő ellenszavazattal megvonta a bizalmat tőle.

Vezető nélkül maradt a magyar úszósport A Magyar Úszó Szövetség közgyűlése megvonta a bizalmat Bienerth Gusztáv elnöktől. A gazdasági szakember megvárta, hogy kivégezzék.

Bienerth elnöksége alatt sok pofont kapott, megszámolni is nehéz – néhány napja Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár is faképnél hagyta -, de amit pénteken, az amúgy is botrányok közepette összehívott közgyűlésen kapott, az túlmutat mindenen, amit valaha láttunk:

a jelenlévők hátat fordítottak Bienerth-nek, majd a szavazáson porig alázták.

Íme az eset videón, érdemes megnézni.