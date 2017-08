Fürjes biztosan nem lesz úszóelnök

A kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa örömmel végzi a jelenlegi feladatait, és úgy érzi, ezzel tehet a legtöbbet a magyar sportért.

Az elmúlt hetekben számos sajtóorgánum foglalkozott azzal, amennyiben megüresedik a Magyar Úszószövetség elnöki posztja, ki töltheti azt be.

A lehetséges jelöltek között felmerült Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa is. E találgatást cáfolandó Fürjes Balázs így nyilatkozott:

Egyértelműen kijelentem: bár nagyon szép és fontos feladat, nem kívánok a Magyar Úszószóvétség elnöke lenni.

“Megtiszteltetés volt számomra, hogy irányíthattam a Duna Aréna félépítését, a budapesti nagy-uszodák felújítását, hogy dolgozhattam a vizes világbajnokság szervezőbizottságában, hogy az olimpiai pályázat vezetőjeként is szoros kapcsolatban lehettem a magyar úszósporttal – jelentette ki a kormánybiztos. – A jövőben is azzal tehetek a legtöbbet a magyar sportért, hogy részt veszek új generációs, XXI. századi sportlétesítmények fejlesztésében, nagy nemzetközi sportesemények Budapestre hozatalában és megszervezésében. E munkát örömmel végzem, és van bőven feladatom Budapest építésében is. Nem leszek jelölt a Magyar Úszószövetség elnöki tisztére.”

Fürjes nyilatkozatával szinte egy időben Szabó Tünde sportért felelős államtitkár lemondott a Magyar Úszószövetségnél viselt általános alelnöki posztjáról.